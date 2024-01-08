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Hendek'te kırmızı ışıkta geçen kamyon, gençlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı - Son Dakika
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Hendek'te kırmızı ışıkta geçen kamyon, gençlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen bir kamyon, gençlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada, 23 ve 21 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hendek\'te kırmızı ışıkta geçen kamyon, gençlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı
08.01.2024 - 11:12,
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Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda 23 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü ile neticelenen cinayet gibi kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta geçen kamyonun, gençlerin içerisinde bulunduğu otomobile çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

D-100 kara yolu Köprübaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta 1 Ocak Pazartesi günü meydana gelen kazada, R.Ç. kontrolündeki 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu (23) idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpışmıştı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Velioğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Yelken (21) yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Hastane işlemleri sonrasında gençlerin cenazesi Hendek ilçesinde toprağa verilirken emniyetteki işlemleri tamamlanan kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, iki genci hayattan koparan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen kamyonun, otomobili adeta biçerek, sürüklediği anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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