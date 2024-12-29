Hendek'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki genç silahla vurularak yaralandı.

Hendek ilçesinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırak tartışmada B.K.G. (24) silahla kalça kısmından vurularak yaralanırken şüpheli ise kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA