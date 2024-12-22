Hentbol Antrenörüne Taciz Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hentbol Antrenörüne Taciz Cezası

Hentbol Antrenörüne Taciz Cezası

Elazığ'da hentbol antrenörü İ.B., cinsel tacizden 27 ay hapis cezası aldı.

22.12.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan hentbol antrenörüne mahkeme heyeti tarafından 27 ay hapis cezası verildi.

Elazığ'da geçtiğimiz aylarda bir spor kulübündeki 4 kız öğrencinin, hentbol antrenörü ve öğretmen İ.B. hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karar duruşmasının görüldüğü Elazığ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde heyet karşısına çıkan sanığa, 3 ayrı öğrenciye cinsel istismar suçundan beraat, cinsel taciz suçundan ise toplamda 27 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme karşısında savunma yapan antrenör İ.B., "Mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmiyorum, önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum, ben 26 yıldır bu işi yapıyorum. Ben hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım, halen dik yürümeye devam ediyorum, mağdurlar daha sonrasında kendilerince bazı şeyleri çarpıtarak bana iftira atmışlardır. Diğer sporcularım halen benim takım kurmamı kendilerine hocalık yapmamı istiyorlar. Benim birçok öğrencim olmuştur, hepsi halen bana destek olmaktadırlar. Ben hiçbir şey yapmadım. Tüm öğrencilerim benim evladımdır. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyetinin son sözleri üzerine İ.B., "Vicdanım çok rahat, benimde kızım vardır. Ben şimdiye kadar hiçbir öğrencime veya sporcuma cinsel veya fiziksel bir davranışta bulunmadım. Mesleğime geri dönmem durumunda hepsi benim evlatlarım olmaya devam edecektir. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3-sayfa, Hukuk, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hentbol Antrenörüne Taciz Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
11:38 Bakan Güler: PKKYPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
11:27 Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 13:23:13. #1.12#
SON DAKİKA: Hentbol Antrenörüne Taciz Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.