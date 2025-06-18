Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi
18.06.2025 14:03
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde inşaat halindeki camiye giren 10 yaşındaki Hasan Gülçer, elektrik akımına kapılıp düşerek hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Kırsal Yarımkaş Mahallesi'nde meydana gelenolayda inşaat halindeki camiye giren Hasan Gülçer, burada elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gülçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hasan Gülçer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Yarımkaş Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3-sayfa, İnşaat, Gündem, Çınar, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Burska Sopra:
    Her yer cami, yeter artık, günahtır, israftır. 5 43 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    cami çok içleri boş yani imam maaşını vermeseler onlar gitmeyecek 11 4 Yanıtla
  • canerkorkmaz3801:
    konu camii yapımı mi? 12 3 Yanıtla
  • 2495azizz:
    Camide cemaat çokluğu cuma namazı ile ölçülür.cuma namazı cemaatle kılınır.vakit namazları her yerde kılınır.Bilmeyenlerin bilgisine! 6 2 Yanıtla
  • trh4ck3r..:
    Allah rahmet eylesin yazik canim ya daha kac yasindaymis.. 2 0 Yanıtla
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