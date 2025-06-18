Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde Çınar ilçesi Kırsal Yarımkaş Mahallesi'nde meydana gelenolayda inşaat halindeki camiye giren Hasan Gülçer, burada elektrik akımına kapılarak yüksekten düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gülçer, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hasan Gülçer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Yarımkaş Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi - Son Dakika
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