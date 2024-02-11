Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları tepkileri de beraberinde getirdi. Oktar'ın cezaevindeki takım elbiseli, uzun, boyalı saçlı hali ve sakallarının bakımlı olması dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları, ''Adam bizden rahat galiba'', ''5 yıldızlı otelde kalıyor sanki'' yorumlarında bulundu.

11.02.2024 19:33  Güncelleme: 19:45
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8 bin 658 yıl hapse çarptırılan silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen fotoğraflarında takım elbiseli, uzun, boyalı saçlı hali ve sakallarının bakımlı olması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraflara, "Adam bizden rahat galiba", "5 yıldızlı otelde kalıyor sanki" sözleriyle tepki gösterdi.

Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı

ADNAN OKTAR'IN CEZAEVİNDEKİ YENİ FOTOĞRAFLARI SERVİS EDİLDİ

Örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi gibi çeşitli suçlardan 8 bin 658 yıl hapse çarptıran silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları servis edildi.

Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı

BAKIMLI HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Karelerin "Kedicik" olarak bilinen müritleri tarafından internette paylaşıldığı öne sürüldü. Fotoğraflarda Adnan Oktar'ın saçlarını ve sakallarını boyatıp uzattığı, bakımlı olduğu görülürken, takım elbiseli olması da dikkat çekti. Fotoğraflara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Oktar'a cezaevinde iyi bakıldığı yorumunda bulundu.

İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları şu şekilde:

Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı
Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı
Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı
Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı
Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı
Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı
Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar\'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu: Dışarıda güçlü olan içeri de güçlü olur. Bu hep böyledir. Sersefil olması beklenmezki. 147 11 Yanıtla
  • Sakin Su: Gömleğindeki resim kim vardır anlamı 59 6 Yanıtla
  • Mehmet Ünal: Bence ( bmc) algı yapıyorlar fotoğraf eskidir. 14 39 Yanıtla
  • Erhan Kıvanç: Biz içeri baskılı t short sokamiyoruz lacivert eşofman sokamiyoruz bu ne algı 20 2 Yanıtla

Adnan Oktar, Hukuk, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes aynı detaya tepki gösteriyor! Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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