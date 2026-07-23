Heybeliada'da Fırtına Panik Yarattı

İstanbul Valiliği'nin kentin geneli için yaptığı olumsuz hava şartları ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Adalar'da hareketli dakikalar yaşandı. Heybeliada Su Sporları Kulübü açıklarında rüzgarın etkisiyle halatları kopan yüzen platform, üzerindeki kişilerle birlikte denize sürüklendi.

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli rüzgar, Heybeliada'da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Heybeliada Su Sporları Kulübü önünde bağlı bulunan yüzen duba, şiddetli fırtınaya dayanamayarak halatlarının kopması sonucu kontrolden çıktı. Dubanın üzerinde bulunan kişiler, sürüklenmenin etkisiyle açık denizde mahsur kalarak panik yaşadı.

Açık denize doğru sürüklenen kişileri fark eden vatandaşlar ve denizciler tarafından hemen harekete geçildi. Platform üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, yakındaki bir teknenin yardıma gelmesiyle birlikte kurtarıldı. - İSTANBUL