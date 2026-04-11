Heyelan Hayvanları Mahsur Bıraktı

Hatay'da yaşanan heyelanda kayan toprağın kapısını kapattığı ahırına giremeyen Samet Oduncu, mahsur kalan 5 hayvanını besleyebilmek için pencereden ahıra girip çıkıyor. Hayvanlarını ahırdan çıkarmak isteyen Oduncu, heyelanla birlikte gelen toprağın kaldırılması için yetkililerden yardım istedi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da son günlerde yağışlı hava etkisini hissettiriyor. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan Samet Oduncu'nun dağ yamacında bulunan ahırının üzerine heyelanla birlikte toprak kütlesi çöktü. Ahırında beslediği 5 büyükbaş hayvanını besleyebilmek için pencereden girip çıkan Oduncu, kayan toprağın kaldırılması için yetkililerden yardım talep etti.

"Heyelan nedeniyle ahırımın kapı tarafı kapalı ve pencereden girip çıkıyorum"

Heyelan nedeniyle ahırının içinin toprakla dolduğunu ifade eden Samet Oduncu, "Hatay'da aşırı yağışlardan dolayı burada heyelan oldu. Toprak kayması olunca hayvanlarım zarar gördü. Heyelan nedeniyle ahırımın kapı tarafı kapalı ve pencereden girip çıkıyorum. Ahırım zarar gördü ve hayvanlarım aç kaldı. Yetkililerden yardım istiyorum. Gece uyurken birden bir ses duydum ve uyandım. Uyanıp gidip baktığımda ahırın kapısında toprak kaymış ve her yeri kapatmış. Sabah saatlerinde yetkililere haber verdim. Yetkililer geldi ama sorunumu çözmediler. Ahırımda 5 büyükbaş hayvanım var. Hayvanlarım aç kaldı" ifadelerini kullandı. - HATAY