Heyelan Yolu Kazaya Neden Oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde daha önceden heyelanın olduğu yolda bir otomobil kontrolden çıkarak yükselen asfalta çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Besni yönüne ilerleyen M.D. idaresindeki 46 ACC 824 plakalı otomobil, Besni ilçesi Şahintepesi mevkiinde daha önceden yaşanan heyelandan dolayı bozuk olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu heyelanda yükselen asfalta çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken otomobilde hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.