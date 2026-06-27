Hilvan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Hilvan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hilvan\'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
27.06.2026 14:20
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 146 gram kenevir ele geçirildi, 1 tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen denetimler sırasında kenevir ekili olduğu belirlenen adreste arama yapıldı. Adreste yapılan aramada 146 gram kurutulmuş kenevir, 5 kök kenevir ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 3 materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Kenevir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hilvan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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