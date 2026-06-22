Hindistan'da Eğitim Enstitüsünde Yangın: 14 Ölü

Hindistan'da bir eğitim enstitüsünün bulunduğu binada çıkan yangından en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Lucknow kentinde bir eğitim enstitüsünün bulunduğu binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, bazı kişiler camlardan atladı. Yerel basın, yangında en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğunu ifade etti. Can kaybının artabileceği aktarıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - YENİ DELHİ