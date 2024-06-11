Hindistan'da Sıcak Hava Dalgası: 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Sıcak Hava Dalgası: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Odisha eyaletinde sıcak hava dalgası nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkede aşırı sıcaklara bağlı can kaybının 60'ı geçtiği belirtildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 5 gün boyunca Hindistan'ın kuzeybatısı ve doğusundaki bazı bölgelerde sıcak hava dalgasının etkili olmaya devam edeceğini duyurdu.

11.06.2024 10:56
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Hindistan'ın Odisha eyaletinde sıcak hava dalgası nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkede aşırı sıcaklara bağlı can kaybının 60'ı geçtiği belirtildi.

Hindistan aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinin başkenti Bhubaneswar'de dün termometrelerin 39 dereceyi gösterdiğini duyurdu. Açıklamaya göre eyalette sıcak hava dalgası nedeniyle 72 saatte en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ancak kırsal bölgelerdeki sıcaklıklara bağlı ölümlerin kayıtlara geçmemesi nedeniyle can kaybı sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Hindistan'da bu yıl sıcaklık rekorları kırıldı. Ülkenin birçok bölgesinde iki hafta boyunca aralıksız sıcak hava dalgaları yaşandı. Mayıs ayından bu yana termometrelerin 45-50 dereceyi gösterdiği Hindistan'da sıcak çarpmasından kaynaklı ölümlerle ilgili net bir veri açıklanmazken, 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı'na göre ülkede Mart ve Mayıs ayları arasında yaklaşık 25 bin sıcak çarpması vakası kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki 5 gün boyunca Hindistan'ın kuzeybatısı ve doğusundaki bazı bölgelerde sıcak hava dalgasının etkili olmaya devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, yüksek sıcaklıklar nedeniyle halka sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmaktan kaçınmalarını ve bol sıvı tüketmelerini tavsiye etti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

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