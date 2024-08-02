Hindistan'da toprak kaymaları sonucu ölü sayısı 308'e yükseldi

3.Sayfa

Hindistan'da Kerala eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 308'e yükseldi.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde 30 Temmuz Salı günü meydana gelen toprak kaymalarının bilançosu artıyor. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George, Wayanad bölgesindeki heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 308'e yükseldiğini belirtti. George, kayıp 200 civarındaki kişi için arama-kurtarma operasyonlarının devam ettiğini aktardı. Çalışmalara ordu personeli de destek veriyor.

Öte yandan bölgeyi vuran heyelanda çok sayıda ev, yol ve bir köprü yıkılmıştı. - KERALA