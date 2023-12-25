Hindistan\'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Hafizpur bölgesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle NH-09 karayolunda 16 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Hafizpur bölgesinde etkili olan yoğun sis karayolu trafiğini felç etti. Sabah saatlerinde bölgedeki NH-09 karayolunda oluşan yoğun sis nedeniyle 16 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 1'i ağır 11 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kazanın ardından büyük hasar gören araçlar vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, otoyol trafiği kontrollü şekilde yeniden sağlandı. - YENİ DELHİ