Hırdavatçıya Silahlı Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hırdavatçıya Silahlı Saldırı Anı Kamerada

Geniş Video İzle

Adana'da bir hırdavatçıya silahlı saldırı düzenleyen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

21.09.2024 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırdavatçıya silahlı saldırı anı kameralarda

ADANA - Adana'da hırdavatçıya silahlı saldırdı düzenlediği öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, o anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, 25 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir İlçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Murat D. motosiklet ile M.R.'ye ait hırdavat dükkanın önüne geldi. Motosikletin arkasında bulunan Muhammed Enes Y. işyerine defalarca ateş açtı. Ardından şüpheliler bölgeden ayrıldı.

Kısa süre sonra şüpheliler tekrardan gelerek yine işyerine defalarca ateş etti, bu sırada güvenlik görevlisi panikledi. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik görevlisi şüphelilerin uzaklaşmasıyla durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

"Gasp polisleri dedektif gibi iz sürüp şüphelileri yakaladı

İşyerinin ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Muhammed Enes Y. ile Murat D.'nin kaçtığını yeri belirledi. Kamera incelemesinde polis Mehmet E.'nin otomobille saldırganların arkasından gelip gözcülük yaptığını da tespit etti. Otomobilin sahibi ise Abdulhakim D. olduğu belirlendi.

Evlerinde saklanan 4 kişide yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Muhammed Enes Y. ile Murat D. birbirlerine suçu attığı öne sürüldü. Otomobilin sahibi Abdulhakim D., olayla bir ilgisinin olmadığını arkadaşı Mehmet E. aracını ödünç verdiğini belirtti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken Muhammed Enes Y., Murat D. ve Mehmet E. tutuklandı, Abdulhakim D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hırdavatçıya Silahlı Saldırı Anı Kamerada
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırdavatçıya Silahlı Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 02:49:50. #1.11#
SON DAKİKA: Hırdavatçıya Silahlı Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement