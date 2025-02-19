Hırsız Kapıyı Açamadı, Yakalandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde girdiği evden hiçbir şey alamadan çıkan hırsız, daha sonra ev sahibine yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Açıkköy Mahallesi'nde hırsız, girdiği evin kapısını açmaya çalışırken büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çeşitli denemelere rağmen kapıyı açmayı başaramayan acemi hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Başarısız girişimin ardından ev sahibi tarafından yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin kapıyı açmaya çalışırken çeşitli denemeler yaptığı, ancak bir türlü kapıyı açamadığı açıkça görülüyor.

Şüpheli, kapıyı açmayı başaramayınca güvenlik kamerasını fark etti ve paniğe kapılarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ancak bu girişim, hırsızın yakalanmasına engel olamadı. Ev sahibi, hırsızı suçüstü yakaladı. - MARDİN