Hırsız Lokantadan Çaldığı Parayla İçki İçti - Son Dakika
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Hırsız Lokantadan Çaldığı Parayla İçki İçti

Hırsız Lokantadan Çaldığı Parayla İçki İçti

Tokat'tan Samsun'a gelen T.Ö., lokantadan çaldığı parayla içki içip otel borcunu ödedi.

21.11.2024 14:59
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Tokat'tan geldiği Samsun'da geceleyin lokantaya giren şahıs çaldığı parayla içki içti, kaldığı otelin borcunu ödedi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda 20 Kasım gece 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz hırsız lokantanın camını aralayarak içeri girdi ve kasada bulunan 2 bin TL parayı çaldı. Olay fark edilince polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Tokat'tan Samsun'a gelip bir otelde kalan T.Ö.'nün (39) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından otelde yakalanan T.Ö. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. T.Ö.'nün çaldığı paranın yarısı ile içki içtiği, diğer yarısı ile de otel borcunu ödediği öğrenildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Ö., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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