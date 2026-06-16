Hırsız Şüphelisi Tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir evden kombi ile 5 farklı kamyondan 10 akü çaldığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başiskele ilçesindeki bir evden 38 bin 500 lira değerinde kombi ile 5 farklı kamyondan toplam 130 bin lira değerinde 10 akü çalınması üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerlerinde yapılan incelemeler ve yürütülen fiziki takip çalışmaları sonucunda, her iki hırsızlık olayını da gerçekleştiren şüphelinin F.K. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ