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Hırsızlara engel olmak isteyen inşaat bekçisi darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
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Hırsızlara engel olmak isteyen inşaat bekçisi darp edilerek öldürüldü

Gaziantep'te bir bekçi, çalıştığı inşaat alanına hırsızlık için gelen 4-5 kişilik gruba engel olmak isterken sopalarla feci şekilde darp edildi. Olay sonrası ağır yaralanan bekçi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Hırsızlara engel olmak isteyen inşaat bekçisi darp edilerek öldürüldü
22.01.2024 - 22:34,
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Hırsızlara engel olmak isteyen inşaat bekçisi darp edilerek öldürüldü

Darp edilerek ağır yaralanan bekçi 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir bekçi, çalıştığı inşaat alanına hırsızlık için gelen 4-5 kişilik gruba engel olmak isterken sopalarla feci şekilde darp edildi. Olay sonrası ağır yaralanan bekçi, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 14 Ocak 2023 Pazar gecesi Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta bekçilik yapan Reşit Kaya (64), gece geç saatlerde hırsızlık için gelen 4-5 kişilik grubu fark edip engellemeye çalıştı. Bu sırada Reşit Kaya'ya saldıran grup, talihsiz adamı tahta sopalarla feci şekilde darp ederek olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Reşit Kaya'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede 8 gündür yaşam savaşı veren 4 çocuk babası Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Saldırganlar aranıyor

Olay sonrası çalışma yapan jandarma ekiplerinin kaçan zanlıları yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlara engel olmak isteyen inşaat bekçisi darp edilerek öldürüldü - Son Dakika


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