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Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kameraya yansıdı.
Hırsızlık Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs mazgalları el arabalarına yükledikten sonra yollarına devam etti. O anlar ise farklı bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.
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