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Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs, mazgalları el arabalarına yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anları ise farklı bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

07.01.2024 - 22:31,
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Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Hırsızlık Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katının havalandırma mazgallarını çalan 2 şahıs mazgalları el arabalarına yükledikten sonra yollarına devam etti. O anlar ise farklı bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Ankara, Sincan, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızların bina mazgallarını çaldığı anlar kamerada - Son Dakika


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