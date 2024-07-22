Hırsızlık çetesi çökertildi: 7 tutuklama - Son Dakika
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Hırsızlık çetesi çökertildi: 7 tutuklama

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Adıyaman'da, evlere girerek hırsızlık yapan hırsızlık çetesi üyesi 7 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adıyaman merkezde 10 farklı evden hırsızlık olayının yaşanması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda şahıslar takibe alındı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şahısların kaldığı 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 milyon TL değerinde ev eşyası çaldıkları belirtilen 7 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

22.07.2024 20:04
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Hırsızlık çetesi çökertildi: 7 tutuklama

ADIYAMAN - Adıyaman'da, evlere girerek hırsızlık yapan hırsızlık çetesi üyesi 7 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde 10 farklı evden hırsızlık olayının yaşanması üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayları gerçekleştiren A.B., B.B., Ö.F.K., A.Y., M.F.A., M.T. ve Z.A.B., isimli şahıslar takibe alındı. Yaklaşık 2 ay boyunca süren teknik ve fiziki tekniğin ardından şahısların kaldığı 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şahıslar tek tek yakalanarak gözaltına alındı. 10 Farklı evden 10 Milyon TL değerinde ev eşyası çaldıkları belirtilen 7 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Hırsızlık çetesi üyesi olan 7 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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