Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahsen yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Firarisi Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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