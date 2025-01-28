Hırsızlık Firarisi Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık Firarisi Gaziantep'te Yakalandı

Hırsızlık Firarisi Gaziantep\'te Yakalandı

25 yıl hapis cezası bulunan E.K., jandarma operasyonuyla Oğuzeli'nde yakalandı.

28.01.2025 10:06
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan 25 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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