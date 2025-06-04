Hırsızlık Geçmişi Olan Kadın Yine Yakalandı

27 suç kaydı bulunan kadın yine hırsızlık yapınca yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 27 suç kaydı bulunan 42 yaşındaki kadın, pazar yerlerinde iki ayrı yaşlı kadının çantasındaki cüzdanlarından para çalınca, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda ve Atakum ilçesindeki Türkiş Pazarı'nda iki ayrı yaşlı kadının çantalarındaki cüzdanlarından paraları çalındı. Her iki olayda da hırsız, çantadan çaldığı cüzdanlardaki paraları alıp cüzdanları da pazar tezgahı altına atıp kayıplara karıştı. Yaşlı kadınların polise şikayette bulunmaları üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu her iki ayrı pazar yerindeki hırsızlık olayını çoğunluğu hırsızlık suçlarından olmak üzere toplam 27 suç kaydı bulunan Pembe Ö.'nün gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Pembe Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, Pembe Ö.'nün İlkadım ilçesinde bir kişinin çantasından yankesicilik yöntemiyle 7 bin 200 TL para çaldığı için Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak 8 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.