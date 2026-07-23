Muş'ta hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlık Hükümlüsü Muş'ta Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?