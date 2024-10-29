Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeniceköy mahallesinde devriye attıkları sırada şüphelendikleri şahsı durdurdular. Yapılan sorgulamada hakkında hırsızlık olaylarından 26 yıl hapis cezası bulunan E.E. gözaltına alındı.
Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Sanığı İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika
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