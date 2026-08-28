Hırsızlık Şebekesi Konteyner Kentte Yakalandı

Hatay'da konteyner kentten yaklaşık 200 bin TL'lik kablo çalarken güvenlik kamerasına yakalanan ve çok sayıda suç kaydı olan 7 hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay; Antakya ilçesinde bulunan ve depremzedelerce kullanılan Osmanağa Konteyner Kent'te yaşandı. Konteynerlerin içerisinden ve depodan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait yaklaşık 200 bin TL değerinde kablo çalınması olayları ile ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kabloları çalan şüpheliler; E.K. (5'i hırsızlık, 9 suç kaydı), S.H. (23'ü hırsızlık, 39 suç kaydı), M.H. (11'i hırsızlık, 23 suç kaydı), M.S. (4'ü hırsızlık, 7 suç kaydı), Y.E. (10'u hırsızlık, 17 suç kaydı), M.G. (8'i hırsızlık, 22 suç kaydı) ve M.K. (2'si hırsızlık, 10 suç kaydı) çalmış oldukları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin suçta kullandıkları iki araca 85 bin 600 TL idari para cezası uygulanarak araçlar trafikten men edildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.