Hırsızlık suçlusu 27 yıl hapis cezası ile yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan hakkında toplam 27 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında S.K. adlı kadını takibe aldı. Yapılan takip sonucunda, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında toplam 27 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., buradaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN