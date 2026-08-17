Hırsızlık suçlusu Aydın'da yakalandı
Köşk'te 11 yıl hapis cezası bulunan S.K. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Köşk ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl 15 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Köşk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde yürütülen faaliyet kapsamında, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 11 yıl 15 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (E/26) isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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