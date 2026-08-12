Hırsızlık Suçlusu S.A. İskenderun'da Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan S.A. polis tarafından tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A., polis ekiplerince yakalanarak mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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