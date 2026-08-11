Hırsızlık Suçlusu Yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 7 hapis cezası bulunan V.S. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda V.S., Viranşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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