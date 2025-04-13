Hırsızlık Suçundan 13 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık Suçundan 13 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hırsızlık Suçundan 13 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde hırsızlıktan 13 yıl hapis cezası olan E.F. yakalanıp cezaevine gönderildi.

13.04.2025 09:21
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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan ve toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.F. isimli şahıs yakalanarak mahkemeye sevk edildi. E.F., tutuklanarak Patnos Cezaevine gönderildi. - MUŞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık Suçundan 13 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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