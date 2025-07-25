Hırsızlık Şüphelileri Kavak\'ta Yakalandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3'ü kadın 4 kişi, Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında S.G. (33), H.G. (35) ve F.P. (41) isimli kadınlar ile F.P. (21) adlı erkek şahıs, Samsun'un Kavak ilçesi İdrisli Mahallesi'nde tespit edildi. Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından Kavak Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN