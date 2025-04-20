Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı

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Avcılar'da bir mağaza önünden valiz çalan ve bir marketten hırsızlık yapan şüphelinin, oyuncu Ümit Gündeş olduğu tespit edildi. Daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan Gündeş hakkında, mağaza ve market yetkililerinin şikayetçi olmaması sebebiyle işlem yapılmadı.

20.04.2025 13:01  Güncelleme: 13:15
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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir mağazanın önünde duran valiz, dükkanın önüne gelerek bir süre oturan şüpheli tarafından çalındı.

ÖDEME YAPMADAN KAÇTI

Aynı şüpheli, aynı gün bölgedeki bir markete de giderek, raflardaki ürünleri ceplerine doldurduktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık olaylarının artması üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı tespitlerde, şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan sabıka kaydı olan dizi oyuncusu Ümit Gündeş olduğunu tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı

HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADI

Polis, hırsızlık mağduru olan mağaza ve market yetkilileri tarafından şikayetçi olunmadığı için herhangi bir işlem yapmadı.

Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık şüphelisi aynı suçtan sabıkası olan dizi oyuncusu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ünal üci:
    Kimse şikayetçi olmazsa bile,devlet nasıl bırakıyor..Katalog suç sonuçta.Bence hırsızlık Kamu davası kapsamında olmalı 76 4 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    hastalık demekki 51 3 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Şeref bakkaldan parası karsiligi kilo ile alınacak bir şey degildir 19 2 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    2,LİĞDE FUTBOLCU ARKADAŞIM VARDI KENDİSİ VARLIKLIYDI FAKAT BİR MARKETE GİRDİĞİNDE MUHAKKAK KÜÇÜK BİRŞEYDE OLSA GİZLİDEN BİRŞEYLER ALIRDI YANİ BU BİR KLEPTOMANİ HASTALIĞI...HATTA ESKİ RUSYA BAŞKANI ÖLEN BORİS YELTSİNDE,DE BU HASTALIK VARDI BİRARA BİR ZİRVE TOPLANTISINDA MASANIN ORTASINDA BULUNAN KALEMİ GİZLİCE CEBİNE KOYARKEN KAMERALARA YAKALANMIŞTI.... 18 1 Yanıtla
  • Nazife:
    kiliptomani hastalığı içtiği bardağı alır, bununkisi hırsızlık oluyor. 6 0 Yanıtla
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