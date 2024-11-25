Hırsızlık Şüphelisi Çanakkale'de Yakalandı

Çanakkale'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Çanakkale'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli E.S. İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yakalandı. Şüpheli E.S. işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
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