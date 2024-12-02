Hırsızlık Yapan İkinci El Eşya Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık Yapan İkinci El Eşya Satıcısı Yakalandı

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Samsun'da K.K., rakip dükkandan 60 bin liralık mobilya çaldı, polis tarafından yakalandı.

02.12.2024 21:43
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İkinci el eşya satıcısı, aynı işi yapan iş yerinden 60 bin liralık eşya çaldı

SAMSUN - Samsun'da ikinci el eşya satışı yapan bir kişi, başkasına ait ikinci el eşya dükkanından 60 bin liralık mobilya çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi üzerindeki ikinci el mobilya eşyası satan bir işyerinde meydana geldi. İkinci el eşya satışı yapan K.K.(45), bir başkasına ait ikinci el mobilya satan işyerinden 60 bin lira değerinde hırsızlık yaptı. Olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı işi yapan K.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Çalıntı mobilyalar ile yakalanan K.K. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hırsızlık Yapan İkinci El Eşya Satıcısı Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık Yapan İkinci El Eşya Satıcısı Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlık Yapan İkinci El Eşya Satıcısı Yakalandı - Son Dakika
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