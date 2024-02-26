Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti...O anlar kamerada - Son Dakika
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Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti...O anlar kamerada

Hırsızlık yapmak için açtıkları delik \'pes\' dedirtti...O anlar kamerada

Kayseri'de yapılan çalışmalar sonucunda 47 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında şahısların, sigaraları çalmak için açtıkları delik görenleri şaşırttı. Hırsızlık Büro Amirliği'nin çalışmaları sonucunda 67 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 62 şüpheli yakalandı ve 17 kişi tutuklandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bir hırsızlık olayında şahıslar, çaldıkları sigaraları çıkarmak için cama delik açtı.

26.02.2024 00:27  Güncelleme: 00:30
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Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti...O anlar kamerada

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 47 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında şahısların, sigaraları çalmak için açtıkları delik görenleri şaşırttı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 67 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 62 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahıslardan suça karıştığı tespit edilen 17 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çalmak için cama delik açtılar

Öte yandan, bazı hırsızlık olayları da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen bir hırsızlık olayında şahıslar, çalmış oldukları sigaraları çıkarmak için cama delik açtı. Açtıkları delikten sigaraları atan şahıslar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti...O anlar kamerada - Son Dakika

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