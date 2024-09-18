Hırsızlık Zanlısı Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İncelemede F.B. isimli şahsın 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan' 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkeme çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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