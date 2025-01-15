Balıkesir'in Erdek ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan aranan zanlı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erdek İlamat ve İnfaz Büro ekipleri tarafından hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ö. (28) isimli şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan C.Ö., alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Zanlısı Erdek'te Yakalandı - Son Dakika
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