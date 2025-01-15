Hırsızlık Zanlısı Erdek\'te Yakalandı

3.Sayfa

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan aranan zanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek İlamat ve İnfaz Büro ekipleri tarafından hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ö. (28) isimli şahıs, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan C.Ö., alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR