Gaziantep'te hırsızlık suçunda kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Y. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Zanlısı Gaziantep'te Yakalandı - Son Dakika
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