Hırsızlık Zanlısı Yerköy\'de Yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde aranan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre hakkında 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan F.D. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan F.D. çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT