Yozgat'ın Yerköy ilçesinde aranan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre hakkında 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan F.D. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan F.D. çıkarıldığı Adli Makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Zanlısı Yerköy'de Yakalandı - Son Dakika
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