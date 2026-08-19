Hırsızlıkla Aranan Şahıs Yakalandı

Muş'un Varto ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada "hrsızlık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muş'un Varto ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arama kaydı bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Varto İlamat ve İnfaz Bürosu kayıtları üzerinden yapılan kontrollerde, "bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın arandığı tespit edildi. Şahsın yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şüpheliyi Bahçelievler Mahallesi Tepe Sokak üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde arama kaydı bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.