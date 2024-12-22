Samsun'da 18 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
SAMSUN - Samsun'da 18 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı mahkemece "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan O.T., polis tarafından yakalandı. Şahsın hakkında 18 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlıktan 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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