Hırsızlıktan 78 Yıl Cezası Olan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hırsızlıktan 78 Yıl Cezası Olan Kadın Tutuklandı

Hırsızlıktan 78 Yıl Cezası Olan Kadın Tutuklandı

Eskişehir'de 90 suç kaydı olan 4 çocuk annesi Seher C., 78 yıl hapis cezasıyla tutuklandı.

20.12.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 90'dan fazla suç kaydı bulunan, ifadeye yönelik 13 aranma kaydı ve 4 ayrı hırsızlık suçundan 78 yıl 9 ay hapis cezası olan 24 yaşındaki 4 çocuk annesi şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 90'ın üzerinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan, ifadeye yönelik 13 aranması ve 4 ayrı hırsızlık suçundan 65 yıl 165 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Seher C. ve akrabası Sultan C. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan Seher C., ifadeye yönelik arandığı suçlarının birinden tutuklandı. Daha önce yargılandığı 4 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 78 yıl 9 ay hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Seher C.'nin tüm cezalarını hamile veya küçük çocuk sahibi olduğu için ertelettiği, şuanda da 5'inci çocuğuna hamile olduğu fakat hamilelik raporunun mahkemeye yetişmediği için tutuklandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli Sultan C. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çok sayıda suç kaydı ve 78 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Seher C.'nin cezaevinde olduğu süreçte hamile olduğunu kanıtlayan sağlık raporu alması halinde cezalarının tekrar erteleneceği ve serbest bırakılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlıktan 78 Yıl Cezası Olan Kadın Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
00:35 Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi
00:16 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 19:39:48. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızlıktan 78 Yıl Cezası Olan Kadın Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.