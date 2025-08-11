Hırsızlıktan Aranan Şahıs Kayseri\'de Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G. (21) yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından M.G. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ