Hisarcık’ta otomobil şarampole savruldu: 4 yaralı - Son Dakika
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Hisarcık’ta otomobil şarampole savruldu: 4 yaralı

Hisarcık’ta otomobil şarampole savruldu: 4 yaralı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole savrulması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Hisarcık-Gediz karayolu Hamamköy çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.I. idaresindeki 43 PH 158 plakalı otomobil, Gediz istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Hisarcık Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü N.I. ile araçta bulunan aynı aileden S.I., T.I. ve E.I. isimli şahıslar kazada yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hisarcık ve Emet Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Hisarcık, Kütahya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık’ta otomobil şarampole savruldu: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hisarcık’ta otomobil şarampole savruldu: 4 yaralı - Son Dakika
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