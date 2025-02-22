Hız İhlalleri ve Kazalarda Can Kaybı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "1 Ocak-20 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerimizce, hız ihlali ile ilgili toplam 848 bin 766 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam 777 bin 256 adet işlem yapıldı. 2023 yılında ülkemizde hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama maalesef 10 canımızı yitirdik." - ANKARA