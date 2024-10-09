Hizbullah'ın Roket Saldırısı: 180 Fırlatma

3.Sayfa

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını açıkladı. Hizbullah ise Lübnan'ı vurmaya devam etmesi halinde kuzeydeki liman kenti Hayfa da dahil İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıracağı uyarısında bulundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Orta Doğu'da gerilimi tırmandırırken, Hizbullah İsrail'e karşı en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise, İsrail'e Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, "İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması halinde Hayfa ve diğer şehirler de en az Kiryat Shmona, Metula ve diğer şehirler kadar roketlerimizin hedefi olacak" uyarısında bulunuldu.

Hizbullah İsrail'in kuzeyini vurmuştu

Hizbullah son olarak Hayfa şehri dahil İsrail'in kuzeyine en yoğun hava saldırılarından birini gerçekleştirmişti. İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Hizbullah'ın en az 135 roket fırlattığı kaydedilmişti. - BEYRUT