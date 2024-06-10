Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. İsrail ordusu da İHA'nın düştüğünü doğrulayarak, Lübnan hava sahasında faaliyet gösteren İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir İHA'ya karadan havaya bir füze fırlatıldığını ve sonucunda İHA'nın hasar gördüğünü ve Lübnan topraklarına düştüğünü belirtti.

10.06.2024 18:39
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu da İHA'nın düştüğünü doğrulayarak, "Lübnan hava sahasında faaliyet gösteren İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir İHA'ya karadan havaya bir füze fırlatıldı. Sonuç olarak İHA hasar gördü ve Lübnan topraklarına düştü" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü - Son Dakika

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