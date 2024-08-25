Hizbullah İsrail'e saldırdı, 320'den fazla roket fırlatıldı

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Lübnan'daki Hizbullah, sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyine 320'den dazla roket fırlatıldığını bildirirken, Hizbullah'ın üst düzey üyesi Fuad Shukr'un ölümüne karşılık yapılan saldırının "bugünlük" tamamlandığını duyurdu.

Hizbullah'ın İsrail'e düzenlemesi beklenen saldırısı sabah saatlerinde gerçekleşti. Lübanan'daki Hizbullah tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyine 320'den fazla roket fırlatıldığı bildirildi. Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 11 askeri üssün hedef alındığı ve askeri noktalara çok sayıda insansız hava aracı fırlatıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un ölümüne neden olan saldırıya karşılık yapılan misillemenin "bugünlük" tamamlandığı vurgulandı. - BEYRUT