Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın danışmanı İsrail saldırısında öldü

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Hizbullah, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un öldüğünü doğruladı.

Hizbullah, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda akıbeti belli olmayan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr hakkında açıklama yaptı. Hizbullah tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Shukr'un İsrail saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams'a düzenlenen saldırının arkasında Shukr olduğunu açıklamıştı. Birkaç yıl önce Hizbullah'ın hassas füze projesinin komutanı olarak atanan Shukr, 1983'te Beyrut'ta ABD'ye ait askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıdaki rolü nedeniyle ABD tarafından arananlar listesinde yer alıyordu.

Beyrut saldırısında can kaybı arttı

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise Beyrut'ta düzenlenen saldırıdaki can kaybının 5'e yükseldiğini açıkladı. Saldırıda, ayrıca 83 kişi yaralanmıştı. - BEYRUT